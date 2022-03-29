Собирали информацию для оккупантов: в Одесской области задержали информаторов

Собирали информацию для оккупантов: в Одесской области задержали информаторов

Мужчины снимали представителей Нацгвардии.

В Одесской области задержали людей, которые, вероятно, передавали информацию российским военным.

Об этом сообщили в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

По данным службы, мужчины на транспортном средстве записывали на видео представителей Нацгвардии, дежурящих на блокпосту. Когда военнослужащие проверили телефоны задержанных, они обнаружили фото блокпостов и технику украинской армии.

На вопрос о целях видеосъемки задержанные ответить затруднились. Граждане являются уроженцами Луганской и Одесской областей. В настоящее время с ними работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Напомним, в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке – 245 человек.

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