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"Собирали кишки командующего": СБУ перехватила разговор оккупантов, в котором они жалуются на большие потери

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"Собирали кишки командующего": СБУ перехватила разговор оккупантов, в котором они жалуются на большие потери

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские убийцы в Украине жалуются на большие потери в оккупационной армии.

Они откровенно заявляют, что РФ не сообщает о большом количестве погибших захватчиков.

Об этом говорится в разговоре российского оккупанта, который перехватила СБУ.

Оккупант говорит, что по его данным за два месяца войны против Украины погибло уже 25,9 тысяч оккупантов, однако российские пропагандисты не сообщают об этом. Он рассказывает, как командующему их бригадой, а это — генеральская должность, "прилетело". Оккупанты были вынуждены собирать его кишки и затем отправлять на лечение в РФ, однако он все равно скончался.

"И таких случаев гибели именно командного состава, а не только рядовых, много. Настолько, что оккупанты сами понимают — пропагандистские сказки, рассказываемые им по телевизору, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Украина бьет и будет бить захватчиков дальше", — отметили в СБУ.

Напомним, в Офисе президента прокомментировали взрывы в приграничных с Украиной областях РФ

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