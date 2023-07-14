Собирались на штурм, но не доехали: ВСУ возле Бахмута уничтожили кучу оккупантов вместе с БК (видео)

ВСУ уничтожили кучу российских оккупантов вместе с боеприпасами на Бахмутском направлении.

Украинские защитники уничтожили группу оккупантов возле Бахмута, которая как раз собиралась на штурм.

Соответствующее видео показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Большая группа оккупантов собиралась утром идти на штурм. Аэроразведчики 30 ОМБр еще ночью их обнаружили и скорректировали огонь артиллерии 225 отдельного батальона. Точными ударами были уничтожены боеприпасы оккупантов, часть пехоты погибла, а некоторые россияне разбежались", - подписал видео генерал-полковник.

Украинские защитники уничтожили группу оккупантов, которые собирались на штурм

Напомним, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении усиливают огневое влияние на позиции оккупантов. Так, Госпогранслужба опубликовала видео, как была уничтожена группа оккупантов, направлявшихся на ротацию.

По последней информации от заместителя министра обороны Анны Маляр, Вооруженные силы Украины наступали на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области. На этом участке фронта было продвижение украинских сил.

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