Собирались разведать территорию: пограничники "приземлили" БПЛА оккупантов возле Авдеевки

Вблизи Авдеевки антидроновый расчет пограничников 7 августа "приземлил" разведывательный беспилотник оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Антидроновые расчеты пограничных подразделений прикрывают позиции от беспилотных летательных аппаратов российско-оккупационных войск. Так, вчера над опорным пунктом в районе Авдеевки антидроновый расчет пограничников обезвредил разведывательный беспилотник противника", — говорится в сообщении.

Пограничники говорят, что россияне пытались с помощью дрона разведать положение украинских сил и средств в этом направлении.

"Полет вражеского квадрокоптера над сектором прикрытия охранники границ прекратили "выстрелом" из антидронового ружья. Оператор специального технического средства нарушил канал управления БПЛА и неуправляемый беспилотник упал в недоступную местность", — рассказали в ГПСУ.

Напомним, украинские разведчики, в свою очередь, после тыловых испытаний тестируют новый украинский беспилотник БПЛА SpyGun.

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