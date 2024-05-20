Собирают бомбардировщики в Оленье: Россия готовится к массированному ракетному удару по Украине — Коваленко

В течение полутора – двух с половиной недель российские оккупанты будут наносить ракетные удары с использованием в качестве авиационной компоненты, убежден Александр Коваленко.

Россия перебрасывает свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" для подготовки к новому массированному удару.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"К сожалению, россияне никак не отказались от общего своего плана – нанесение ракетных ударов по нашей энергетической системе. Поэтому в течение полутора – двух с половиной недель они будут наносить эти ракетные удары с использованием в качестве авиационной компоненты, если мы говорим о ТУ-95 – это ракеты Х-101, Х-55. И если мы говорим о ТУ-22М3, то это ракеты Х-22 или Х-32", – сказал Коваленко.

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Военный аналитик отметил, что РФ способна производить до двух единиц ракет соответствующих модификаций в сутки и, таким образом, пополнять свои запасы.

"Они будут использовать комбинированные удары по нашей энергетической системе. Поэтому эти перебрасывания могут быть связаны с тем, чтобы подготовить соответствующую классификацию пусковых, для подготовки их средств поражения к следующей волне ударов. Это может быть до 30-40 ракет этой компоненты использовано против Украины", – рассказал Коваленко.

Напомним, Россия, вероятно, потеряла свой последний носитель крылатых ракет в Крыму, а также личный состав, вероятнее всего, о чем сказал начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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