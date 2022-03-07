Собирают данные и помогают врагу: СБУ продолжает разоблачать российских преступников, предателей и коллаборантов

Собирают данные и помогают врагу: СБУ продолжает разоблачать российских преступников, предателей и коллаборантов

В ведомстве заверили, что все предатели и приспешники вражеских захватчиков будут наказаны.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать российских военных преступников, предателей и коллаборантов, помогающих врагу.

Так, за минувшие сутки (6 марта):

В Донецкой области:

СБУ задержала целое «подразделение» боевиков террористической «ДНР».

Эти 13 оккупантов стреляли по мирным жителям, жилым массивам и объектам критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке.

Их подразделение оказывало вооруженное сопротивление украинским военным в районе населенного пункта Майорск. Во время боя они были оцеплены и задержаны.

В настоящее время боевики активно сотрудничают со следствием и дают обличительные показания против РФ.

В Киеве:

Спецназовцы СБУ задержали агента российской разведки – директора одного из предприятий «оборонки» в Днепре, специализирующегося на поставках и программном обеспечении беспилотников.

Последняя его задача от ГРУ РФ – получить данные об украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

В настоящее время в отношении него продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.

В Николаеве:

Силовики задержали 2 человек, которые собирали и передавали РФ важную информацию о военных объектах города и его инфраструктуре.

В частности, данные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ по Николаеву, работниках Нацполиции и украинской спецслужбы. Кроме того, агенты передавали на номера российских абонентов информацию о размещении блокпостов и сил обороны.

В Ровно:

СБУ схватила местного жителя, работавшего на врага. Мужчина собирал и передавал оккупантам сведения о транспорте ВСУ, расположенном на западной Украине. Кроме того, его интересовали военные объекты одного из городов Ровенщины.

В Луганской области:

Следователи СБУ начали уголовное производство относительно бывшего члена «Партии регионов», который сейчас пытается возглавить оккупационную администрацию во временно оккупированном городе Беловодск.

Коллаборант некоторое время находился в «консервации», а до того, в 2014 году, организовывал фейковый «референдум» в Луганской области, где впоследствии занимал должность так называемого «министра сельского хозяйства ЛНР».

В настоящее время под руководством вооруженных сил РФ коллаборант организует работу органов оккупационных властей и планирует их возглавить. Он публично провозглашает, что Беловодск является территорией так называемой "ЛНР", призывает местных жителей и правоохранителей обеспечить полную поддержку «власти» захватчиков.

Он находится в поле зрения украинских силовиков и обязательно будет отвечать по закону.