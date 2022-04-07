"Собирают трупы для декорации": Зеленский рассказал о зверствах оккупантов в Бородянке и Мариуполе

"Собирают трупы для декорации": Зеленский рассказал о зверствах оккупантов в Бородянке и Мариуполе

Оккупанты собирают трупы на улицах Мариуполя, вывозят их и могут использовать в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала разбора завалов в Бородянке Киевской области гораздо все страшнее, чем в Буче, еще больше жертв российских оккупантов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 7 апреля.

"Пока Российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как таковой. После Бучи это уже очевидно. А начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке. Там гораздо страшнее, еще больше жертв российских оккупантов", – рассказал Зеленский.

"А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск. Такая жестокость, столь страшные преступления", – сообщил президент.

Он также рассказал, что поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать, зеркальный ответ на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче.

"Собираются так показать жертвы в Мариуполе, будто бы это не российские военные их убили, а якобы — украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их и могут использовать в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями", — рассказал Зеленский.

"Мы имеем дело с захватчиками, у которых ничего не осталось. Ничего человеческого. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей просто, как декорации, как пропагандистский реквизит. И это – отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность", – подчеркнул президент Украины.

Обращение Владимира Зеленского в конце 43-го дня войны

Напомним, в Бородянке почти в каждом частном подворье прострелены окна, изуродованы дороги. На улицах – разбитая техника врага. Света, тепла и воды в поселке нет. Взрывотехники разминируют территорию. Спасательные бригады взялись разбирать завалы, где во время бомбежек прятались десятки человек. Оккупанты расстреливали тех, кто пытался вытащить из-под завалов своих друзей и соседей.

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