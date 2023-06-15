"Собираются идти в ад": в The Economist проанализировали украинское контрнаступление и дали свой прогноз

В The Economist проанализировали первые две недели контрнаступления ВСУ и поделились прогнозами, будет ли он успешен.

Украина уже вторую неделю ведет контрнаступление и его форма постепенно проясняется. Пока его результаты "неоднозначны".

Об этом говорится в статье The Economist.

Направления контрнаступления

Журналисты отметили, что одна ось украинского контрнаступления направлена на восток, на территорию вокруг Бахмута и Луганской области.

Вторая – направлена к югу и юго-востоку от Великой Новоселки и Угледара Донецкой области.

И третье направление открылось на юге, где украинские войска пробиваются к югу вокруг города Орехов Запорожской области, что составляет центральную часть длинной линии фронта.

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Самым успешным на сегодняшний день называют удар в Донецкой области. Украина использовала семь бригад под Большой Новоселкой, чтобы в течение четырех дней освободить около 60 квадратных километров территории, говорит польский военный аналитик Конрад Музыка.

Речь идет о скоплении сел у реки Мокрые Ялы, включая Благодатное, освобожденное 11 июня; Сторожево, где на видео видно, как морские пехотинцы проходят по селу и размахивают украинским флагом в центре; и Макаровка на юге.

Благодатное на карте / Фото: Deepstatemap

Следующими освобожденными населенными пунктами могут стать села Урожайное и Старомайорское, предполагают в издании.

"Такой прогресс контрастирует с менее обнадеживающими новостями о другой контрнаступательной операции, которая проходит дальше на юг и запад, в Запорожской области. Источник у военных признал, что полнофронтовые бои на направлении Орехов-Токмак были тяжелыми, Украина понесла значительные потери бронетехники и личного состава. На опубликованных Россией снимках видно, как немецкие танки Leopard и американские бронетехники Bradley оказались на минных полях и поражены артиллерией (отметим, что РФ может снимать одну единицу техники с других ракурсов, выдавая фото из разных локаций, или вообще подделывает снимки. – Ред.)", – говорится в статье.

Аналитики отмечают важность города Токмак и предполагают, что именно там может быть главное направление наступления.

Токмак на карте / Фото: Deepstatemap

"Очевидно началось наступление, но я не думаю, что это – главный удар", – отмечает Бен Ходжес, генерал США в отставке, командовавший американской армией в Европе. "Когда мы увидим, что к штурму присоединятся большие бронированные формирования, тогда, я думаю, мы поймем, что основная атака действительно началась".

Считается, что пока Украина бросила в Запорожье всего несколько бригад.

"Мы не бросили свои основные силы. И россияне не бросили свои основные силы", – отмечает источник издания в украинском Генштабе.

Россия устанавливает то, что военные офицеры называют "эшелонированной обороной", отступая к более укрепленному тылу.

Важную роль, как обычно, играет артиллерия. Инфракрасные спутники НАСА показывают чрезвычайно интенсивную пожарную активность на юге Украины.

Роль авиации

Важную роль играет и авиация. Сейчас на Запорожском направлении она используется больше, чем когда-либо с начала войны. Особую опасность представляют российские ударные вертолеты.

Американский аналитик Сэмюэл Бендетт отмечает, что российские "военные коры" хвастаются новой тактикой: российские авиаудары заставляют Украину продвигать свои дефицитные системы противовоздушной обороны дальше вперед. Затем эти системы могут быть поражены российскими ударными беспилотными летательными аппаратами Lancet.

Денис Ярославский, офицер спецназа, воюющий севернее Бахмута, рассказал журналистам о значительном росте использования там беспилотников. По его словам, кроме ударных беспилотников Lancet, способных уничтожать танки и артиллерийские системы, войска РФ приобрели значительное количество коммерческих китайских беспилотников.

Дрон-камикадзе "Ланцет".

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Неожиданной переменной в издании называют ситуацию на затопленных территориях Херсонщины.

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По мнению The Economist, подрыв ГЭС перечеркнул украинские планы и позволил России перебросить часть подразделений из Херсонщины на Запорожье – одна из возможных мотиваций для разрушения дамбы.

"При этом украинские военные источники намекают на операцию другого типа. Говорят, наводнение смыло российскую оборону на восточном берегу Днепра, и это создало новые возможности. "Условия, пожалуй, лучше для ограниченного нападения с использованием скоростных катеров и сил специального назначения", – говорится в статье.

Погода

Погода может сыграть свою роль. В течение большей части следующей недели ожидается дождь, который может привести к задержке продвижения Украины, а также усложнит воздушные операции и разведку России.

Наибольший риск, говорят собеседники издания, состоит в том, что украинские подразделения попадут в российские "огневые ячейки" — участки территории, прикрываемые российскими беспилотниками и артиллерией, — когда они прорывают оборону, включающую несколько линий окопов, укреплений и минных полей. .

Несмотря на продвижение Украины к югу от Великой Новоселки в Донецкой области, до первой серьезной линии подготовленной российской обороны все еще около 20 км по дороге. Токмак, окруженный специальными оборонительными сооружениями окупантов, находится еще в 20 км.

"Единственное, что я знаю, это планирование", — сказал 13 июня министр обороны Британии Бен Уоллес. "Они добились успеха, они сохранили динамику".

Военный аналитик Джек Уотлинг соглашается, но предупреждает, что настоящее испытание впереди: "Они собираются уходить в ад".

Ранее сообщалось, что ВСУ имеют успехи в Запорожской области. Также украинским военным удалось продвинуться в районе Угледара.