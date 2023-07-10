Собираются ли оккупанты покидать Мелитополь: Федоров рассказал о ситуации в городе

Оккупанты не собираются покидать Мелитополь, об этом свидетельствует их активность и действия в самом городе. Хотя накануне аналитики ISW сообщали, что россияне отступают из Запорожского направления.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"За последний месяц враг стянул дополнительные силы на оккупированную часть Запорожской области и Мелитополя. Из Крыма через Херсонскую область и из Новоазовска, через Мариуполь, на Запорожское направление везут технику и пока еще живую силу врага. В Мелитополе новые партии оккупантов расселяются в домах и квартирах .Оккупанты традиционно прячутся за спинами гражданского населения — заняли помещение церкви в густонаселенном районе, где рядом медучреждение, детский садик и приют для несовершеннолетних", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты готовятся к обороне в ожидании контрнаступления ВСУ. В Мелитополь на смену "вагнеровцам" приехали военные из Дагестана, Северной Осетии и подразделения "Шторм".