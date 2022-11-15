Собираются ли оккупанты выходить из Новой Каховки: Жданов объяснил

Россия дальше левого берега Днепра в Херсонской области отходить не собирается. Там могут продолжаться ожесточенные бои.

На левом берегу Днепра могут продолжаться ожесточенные бои, поскольку оккупанты дальше отходить не намерены.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Новая Каховка имеет стратегическое значение для России – это начало северо-крымского канала. И это подача воды в Крым. Поэтому я не думаю, что россияне просто так ее оставят. Но то, что мы проводим там специальные операции – вполне понятно. Если ситуация будет складываться в нашу пользу, я не исключаю возможности форсирования реки в отдельных районах нашими силами”, — отметил Олег Жданов.

Какая ситуация в Херсонской области

Недавно оккупационная "администрация" в Новой Каховке призвала "государственные и муниципальные" учреждения передислоцироваться в безопасные места.

В целом после деоккупации Херсона , в который накануне приезжал президент Владимир Зеленский, и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Сейчас там работают взрывотехники и саперы.

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