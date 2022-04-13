"Собираются в машины по 3-4 человека и уезжают": жители Херсона ищут убежища в оккупированном Крыму и Мелитополе

Для этого они создали в мессенджере специальную группу.
Жители временно оккупированного россиянами Херсона едут в аннексированный Крым, Мелитополь и Николаев.
Об этом сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев.
Как стало известно, местные жители создали в мессенджере группу. Там они находят временное жилье в оккупированном РФ Крыму, Мелитополе или Николаеве.
“Собираются в машины по 3-4 человека и уезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым.
Он также добавил, что в Херсоне сейчас проблемы с медикаментами и бюджетными перечислениями на нужды города.
Напомним, что враг осуществляет принудительные проверки помещений на временно оккупированных территориях Украины.
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