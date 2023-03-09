Собрали все, что могли: Жданов объяснил, почему россияне обстреляли Украину ракетами разных типов

Чем больше типов ракет применяется при одном ударе, тем сложнее согласовать и организовать такой массированный ракетный удар.

Сегодня, 9 марта, россияне впервые нанесли удар по Украине по разным типам ракет, о чем сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Использовались, в частности, самолеты МиГ-31К.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала рассказал, что это не новая тактика

"Они просто собрали все, что могли. Нехватка ракет некоторых категорий заставляет РФ делать микс из тех ракет, которые у них есть. Кстати, чем больше типов ракет применяется в одном ударе, тем сложнее согласовать и организовать такой массированный ракетный удар", — отметил эксперт.

По его словам, попадание некоторых ракет не произошло из-за непрофессионализма или из-за того, что все группы офицеров, разрабатывающих маршруты и вводящие координаты целей, были просто перегружены.

"Разнотипные ракеты требуют разнотипного построения маршрутов. Надо ставить себя на место противника. Что стоит у него на кону на этой войне — уничтожение Украины как государства, завладение территориями и находящимся здесь населением. Какой может быть цена? Полмиллиарда плюс или минус? Да нужно смотреть на те расходы, которые физически несет Россия", – добавил Жданов.

Олег Жданов отметил, что Россия не остановится не перед чем ради победы.

"Они введут продовольственные карты для населения, но все средства будут идти для фронта и победы. Лозунг Второй мировой будут применять в сегодняшних обстоятельствах. Поэтому не стоит считать их финансовые потери", — добавил он.

Напомним, глава Золочевской городской территориальной громады обнародовал жуткие фото последствий ракетного удара по селу на Львовщине.

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