Собрался ли враг форсировать Оскол: в ВСУ озвучили планы РФ на Купянщине

Сейчас приоритет для врага – закрепиться на левом берегу и развивать свой успех.

Российские войска не будут форсировать реку Оскол в Харьковской области в ближайшее время. Приоритетная же задача оккупантов – закрепиться на левобережье Купянщины и выйти к Купянску-Узловому.

Об этом командир роты ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в эфире телеканала "Киев24".

Военный убежден, что вражеских попыток форсировать реку Оскол в ближайшее время не будет, и объяснил почему.

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"Река Оскол достаточно быстрая. В свое время, в 2022 году во время Харьковской контрнаступательной операции, Силы обороны ее форсировали, в частности мы, и это было очень сложное испытание ввиду того, что: первое – когда ты приводишь плацдарм, так или иначе находишься под огневым влиянием врага, второе – это стремительность реки; и третье – в то время была преимущественно артиллерия и незначительным образом применялись "Мавики" сбросами с беспилотных систем. Поэтому на сегодняшний день беспилотные системы существенно улучшились в своей номенклатуре и в качестве применения. Поэтому форсировать Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент невозможно", – рассказал Федоренко.

В то же время он отметил, что приоритетной задачей для российских оккупантов является закрепиться на левом берегу и затем развивать свой успех. То есть – зачищать левобережную Купянщину с последующим выходом к Купянску-Узловому.

"Только после того, как противник выполнит эту задачу, можно говорить о том, что они приступят к подготовительной работе к форсированию реки", — добавил командир РУБАпК "Ахиллес".

Напомним, накануне стало известно, что российская армия находится в 2,5-3 км от Купянска. Враг разрушает город управляемыми авиабомбами.

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