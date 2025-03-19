Собрался ли враг штурмовать границу на Сумщине: в ГПСУ описали ситуацию в регионе

На границе Сумщины с Россией нет значительной группировки врага. Это малые группы, которые украинские защитники отражают.

Российские войска на границе Сумской области с РФ в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка пытаются продвигаться малыми группами, чтобы закрепиться на территории Украины для дальнейшего расширения зоны боевых действий. Однако ВСУ успешно выбивают врага.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона 19 марта.

Демченко рассказал подробности о ситуации на границе Сумской области с Россией в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка.

"Враг пытается в этих районах расширить плацдарм для боевых действий и для этого он использует малые штурмовые группы, которые посылает на нашу территорию. Прежде всего, враг хочет добиться окружения наших сил в Курской области, где Силы обороны ведут свою операцию, или же перерезать логистические пути", – объяснил спикер Госпогранслужбы.

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Он заверил, что сейчас нет существенной российской группировки, которая бы штурмовала границу. Речь идет о малых штурмовых группах по несколько человек, иногда до пяти.

Оккупанты из этих групп часто используют квадроциклы, и вот почему.

"Так как их задача – максимально быстро и максимально глубоко продвинуться вглубь территории Украины, чтобы закрепиться, ожидать подкрепления, накапливаться и расширять территорию ведения боевых действий", – сказал представитель ГПСУ.

Он подчеркнул, что врагу ничего не удается, потому что Силы обороны выбивают эти группы, не давая им возможности закрепиться на украинской территории.

Напомним, 18 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что госграницу между Сумской и Курской областями контролируют Силы обороны Украины. Информация о якобы продвижении врага вглубь территории Сумщины не соответствует действительности.