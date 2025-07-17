СОЧ и дезертирство в армии: как избежать уголовной ответственности

СОЧ и дезертирство в армии

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Каждый день украинская армия сталкивается с вызовами не только на передовой, но и в собственных рядах.

К сожалению, случаи самовольное оставление части (СОЧ) и откровенного дезертирства не являются редкостью в украинском войске.

Сами военные объясняют это страхом перед войной и психологическим давлением, однако такая позиция не освобождает их от наказания за содеянное.

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Что известно о случаях СОЧ и дезертирства в украинской армии и как избежать наказания читайте в материале ТСН.ua.

Отказался выполнить приказ командира и скрылся

В январе 2025 года военный отказался выполнить приказ командира и не выбыл в установленный срок до нового места службы в город Славянск Донецкой области, говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

Во время судебного заседания мужчина признался в вине и раскаялся. По его словам, его мобилизовали в августе 2023 года, тогда он участвовал в боевых действиях в Запорожском направлении, где получил ранения.

В мае 2024 года он ушел в СОЧ, а в ноябре того же года его нашли дома сотрудники Службы военного правопорядка, задержали и отправили в воинскую часть Национальной гвардии.

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Свои действия он объяснил тем, что не мог выдержать психологического давления.

«Два месяца был в военной части, а тогда приехали военные из Славянска. Был приказ начальника отбыть в г. Славянск (общий для всех, касался и его), должны были быть штурмовиками на самом горячем направлении, понимал, что большинство погибнут, а потому 09.01.2025 отказался открыть. действий четыре с половиной месяца и больше не выдержал психоэмоциональную нагрузку, когда видел, как погибают собратья», — говорится в свидетельстве мобилизованного.

Суд изучил материалы дела и признал мужчину виновным по части 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Недельное дезертирство

В Сумской области к пяти годам лишения свободы приговорили военного, которого обвинили в дезертирстве.

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В дела Белопольского районного суда говорится, что он сбежал из части и категорически отказался от службы в армии.

В частности, 10 января 2025 года его назначили на должность наводчика 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 7-й механизированной роты, также военный участвовал в операциях УВ «Курск»

Через несколько дней солдат скрылся с места временной дислокации и вернулся домой в город Конотоп, где он жил до 1 февраля 2025 года.

После задержания мужчина однозначно заявил, что не намерен продолжать военную службу и оформил письменное заявление (рапорт) об этом.

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Фактически с 12:00 26 января 2025 года до 13:00 1 февраля 2025 года обвиняемый не исполнял служебные обязанности, а занимался личными делами», — говорится в материалах дела.

В суде военнослужащий признал свою вину и обнаружил раскаяние, однако отказался давать показания.

Ушел в СОЧ на полгода

В Запорожье мобилизованный был приговорен к шести годам заключения за дезертирство.

На суде он частично признал вину, рассказав, что после мобилизации в январе 2023 года сначала служил, но затем отказался выполнять боевые задания.

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В декабре, находясь на медосмотре, он умышленно выпил энергетики в надежде на повышение давления, но показатели оказались в пределах нормы.

Тогда мужчина решил скрыться из больницы и вернуться домой.

Он был задержан в июне 2024 года. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство) и вынес приговор.

Ошибочно получил более двух миллионов гривен и решил больше не служить

Курьезный случай произошел с военным из Днепропетровской области. Военная часть из-за технической ошибки перечислила мужчине 2,4 миллиона гривен, вместо 24 тысяч.

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Вместо того чтобы сообщить об этой ошибке, солдат снял деньги в размере 1,1 миллиона гривен через мобильное приложение и покинул место службы 7 января 2025 года.

Через два месяца после СОЧ его задержали.

Во время судебного заседания военный признал свою вину и вернул лишь 1,5 миллиона гривен, ведь остальные деньги уже успел потратить.

Суд признал мужчину виновными и назначил его семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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По данным следствия, мужчина в 2019 году уже самовольно покидал службу, однако получил условный срок.

Как вернуться после СОЧ без наказания

В Украине существует несколько алгоритмов возвращения военнослужащих на службу после СОЧ или дезертирства.

Военнослужащий, впервые отсутствующий на службе более трех дней, имеет возможность официально вернуться. В таком случае уголовное дело против него не открывается, а сам военный может беспрепятственно возвратиться в свою часть. В частности, восстанавливается денежное и материальное обеспечение.

Однако сначала нужно через мобильное приложение «Армия+» получить письменное согласие своего командира. После этого необходимо подать соответствующее ходатайство в Государственное бюро расследований, Национальную полицию или суд, добавив к нему полученное разрешение.

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На заключительном этапе следует ожидать судебного решения.

В случае пребывания военного в СОЧ более трех дней, ему следует действовать по следующему алгоритму:

в начале обратиться к своему командиру с письменным заявлением о намерении вернуться,

далее получить от командира письменное согласие, которое впоследствии подать со своим ходатайством в прокуратуру, ДБР или суд,

ожидать судебного решения об освобождении от уголовной ответственности,

после одобрения, предоставить командиру судебное определение и возвратиться на службу.

В этом случае возобновляются все выплаты и материальное обеспечение.

Также после возвращения после СОЧ военный может сменить место службы.

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В Минобороны отмечают, что после восстановления на службе в приложении «Армия+» военнослужащие могут подать соответствующий рапорт.

«Для этого на экране с вопросом „Почему хотите изменить часть“ нужно выбрать пункт „Возвращаюсь на службу после СВЧ“. В рекомендательном письме указывается уже текущая должность в батальоне резерва. При необходимости Кадровый центр ВСУ, рассматривающий рапорты на смену места службы, дополнительно проверит данные направления в батальоне», — отмечает Минобороны.

Однако и здесь есть нюанс, такая функция доступна только тем бойцам, совершившим СОЧ до 10 мая.

В случае повторного самовольного оставления части или сознательного отказа возвращаться в службу, возбуждается уголовное дело. Военного объявляют в розыск, а после задержания его дело передают в суд для дальнейшего разбирательства.

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В пресс-службе ДБР отмечают, что для военных, впервые совершивших СОЧ или дезертирство до 10 мая 2025 года, действует упрощенный алгоритм возвращения, который действует до 30 августа 2025 года.

Если СВЧ было после 10 мая 2025, применяется общая процедура возврата, без упрощений.

Повторные случаи СОЧ или дезертирства не подпадают под упрощенные процедуры освобождения от уголовной ответственности и наказываются в соответствии с Уголовным кодексом.

Если СВЧ повторное или военный не желает возвращаться на службу, тогда возбуждается уголовное производство, а самого военнообязанного объявляют в розыск.

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Далее следует его задержание, суд, избрание меры пресечения и обвинительный акт. Такому военному может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Начальник штаба первого корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» Арсен Дмитрик «Лемко» заявил, что в «Азове» не осуждают ушедших в СОЧ людей, если они изъявили желание вернуться на службу. Он отметил, что чаще всего в СОЧ бойцы убегают от неадекватных командиров.

«Я даже к СОЧ отношусь по философски… Сейчас в СОЧ идут, чтобы перевестись из подразделения в подразделение, это правда. В СОЧ уходят от командира. За прошедшую компанию у нас несколько сотен человек перевелись из ВСУ и (они — Ред.) — топ. Я не призываю идти в СОЧ. Говорю как есть. Говорю, каков результат. И сейчас почти сотня (перешла в „Азов — Ред.“), — рассказал Дима.

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