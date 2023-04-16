Социолог рассказал, что Украина должна сделать в первую очередь после окончания войны

Сразу после окончания войны Украина должна провести перепись населения. Поскольку сейчас нет точной статистики, сколько в целом есть населения в стране. Ее не было даже до войны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал социолог, директор социологической компании "Центр прикладных исследований" Юрий Щедрин.

"Первое, что нужно делать после окончания войны, — это перепись населения. Надо понять, кто у нас остался, что это за люди, какое у них образование, специальность, религия, язык и другое", — подчеркнул эксперт.

По словам социолога, была консенсусная цифра – 38 млн, но точно неизвестно, настолько она точна.

"Сейчас вообще непонятно, сколько людей. Непонятно, сколько людей уехало, сколько осталось, где они, кто они", — подчеркнул Щедрин.

Напомним , из-за начала полномасштабной войны России, повлекшей за собой принудительный вывоз украинцев в РФ и выезд граждан за границу, в Украине происходит изменение этнического состава нации. Продолжение сокращения населения приведет к потере Украиной своего влияния в Европе и изменению этнического состава нации.

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