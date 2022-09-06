"Соглашение с дьяволом": Кулеба объяснил, чего добивается Путин энергетическим шантажом и почему опасно ему уступить

Своим энергетическим шантажом Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого дома в Европе.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

Министр подчеркнул, что те страны, которые предлагают уступить РФ, только создают дополнительные проблемы, ведь "соглашение с дьяволом не принесет ни мира, ни стабильности".

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"Своим энергетическим шантажом Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого дома в Европе. Те, кто предлагает уступить, только создают дополнительные проблемы. Умиротворение Путина за счет Украины — это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности", — написал Кулеба.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская подчеркнула, что помощь Украине в условиях войны не просто необходима, это дело выживания. По ее словам, когда в мире считают, "сколько средств осталось на счету или в кошельке, украинцы, к сожалению, считают своих погибших".

Напомним, Подоляк прокомментировал энергетический кризис в Европе.

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