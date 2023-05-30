"Соглашение с ядерным государством": Чалый назвал варианты реальных гарантий безопасности для Украины

Украина может получить только три реальных гарантии безопасности. Речь идет о вступлении в НАТО, оборонном соглашении с ядерным государством и ракетной программе.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат Валерий Чалый.

Он убежден, что по окончании полномасштабной войны наше государство должно стать частью коллективной безопасности.

"Я не хочу, чтобы мы оказались у разбитого корыта, если мы не получим сразу зонтик НАТО и при этом не будем иметь никакого оружия сдерживания. В течение нескольких лет, когда мы будем деоккупировать территорию, нужно задать вопрос ребром: или мы часть коллективной безопасности, или если это не реалистично, поэтому нужно либо двустороннее соглашение с ядерным государством, либо придется поднимать все свои возможности, чтобы делать ракеты, которые достигают Москвы и центров принятия решений", — сказал он.

По мнению Чалого, на первом этапе это должны быть ракеты до 1000 км, и их должно быть тысячи, а затем до 5500 км.

"Нас могут успокаивать так называемыми гарантиями безопасности, ведь саммит НАТО не готовится ни одной из них. Не рассматривается ни сейчас, ни в перспективе. Если мы внутри переговоров не скажем: или покажите, что будет сдерживать РФ и как это решается. Если нет, все силы и возможности направить на производство ракетоносителей, а дальше время покажет", — подытожил Чалый.

Между тем, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия согласится на мирные переговоры только после того, как выиграет войну против Украины.

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