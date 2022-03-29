Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с РФ британских санкций — Джонсон

Одного прекращения огня недостаточно для отмены британских санкций.
Соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно, чтобы отменить санкции Великобритании против России.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с министрами, сообщает Euronews.
"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", — сказал пресс-секретарь Джонсона журналистам, рассказывая о заседании кабинета министров.
Джонсон также отметил, что давление на Путина необходимо усилить как путем дальнейших экономических мер, так и предоставления военной помощи Украине.
Напомним, сегодня в Турции прошел очередной раунд украинско-российских переговоров. По итогам Давид Арахамия озвучил основные положения новой системы безопасности Украины.
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