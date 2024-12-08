Согласится ли Трамп на демилитаризацию Украины, как хочет Россия

Окончательных решений по Украине в команде Дональда Трампа пока нет, однако демилитаризации, на которой настаивает Россия, не будет.

Об этом заявил политтехнолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире "Киев24".

По его мнению, Соединенные Штаты уже выдвигают России условия, противоречащие интересам Кремля.

“Речь идет о формировании политики. Уверен, что уже отправлены определенные условия россиянам, и им это очень не нравится. Россияне будут требовать от американцев подписания сферы влияния в восточной и центральной Европе, на что американцы, конечно, идти не будут. Россияне также будут требовать бумагу, что территории Украины, которые они контролируют, уже Россией, чего тоже никогда не будет”, – пояснил Загородний.

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Также, по его словам, в команде Трампа нет четких сигналов по сокращению помощи Украине. Напротив, предоставление оружия будет продолжаться.

“Процесс демилитаризации, который желала Россия, происходить не будет. Украине будет предоставляться оружие. Американцы скорее всего заставят европейцев платить за оборону, покупая американское оружие. Стартовые позиции уже не нравятся россиянам”, – подчеркнул эксперт.

Загородний также добавил, что Украина, вероятно, получит право бить по России всеми доступными видами оружия, а также запрашиваемую ею поддержку.

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и Франции может стать началом нового формата.