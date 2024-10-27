Согласится ли Украина на территориальный компромисс ради мира с Путиным: Ермак ответил

Ермак уверяет, что президент Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе.

В Офисе президента опровергли, что в 2022 году президент Зеленский был готов согласиться на границы от 23 февраля, заморозив статус Крыма и других территорий Донбасса, оккупированных россиянами в 2014 году.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

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Ермак уверяет, что Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе.

"Но это правда, что он был готов к переговорам, исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, зато мы хотим ее прекратить. Мы уверяем, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и захват территории силой", – говорит руководитель ОП.

По его мнению, для начала переговоров необходимо вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Тогда мы будем говорить о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", – подытожил Ермак.

Ранее советник Ермака Михаил Подоляк объяснил, готов Зеленский к прекращению огня в обмен на гарантии.

Напомним, президент Зеленский ответил, уступит ли территорию, чтобы сохранить жизнь людей.

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