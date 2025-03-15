Согласится ли Украина заморозить войну: Зеленский ответил

Украина не намерена разрешить Кремлю создать новый замороженный конфликт и будет продолжать борьбу за свою независимость.

Украина будет продолжать борьбу за свою свободу и территориальную целостность вне зависимости от того, что хочет Владимир Путин.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге для СМИ.

"Может быть, не 30 дней, может, немного больше понадобится, но очень важно, чтобы был конкретный срок в соглашении о тишине. Или если это не соглашение, то договоренности, которые не позволят России играть в вечный замороженный конфликт. Мы будем продолжать защищать свою Родину, несмотря на то, что хочет Путин", — подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Европы и США не только в военном плане, но и по вопросу восстановления страны.

"Мы надеемся, что наши партнеры помогут нам укрепить армию и восстановить разрушенные города", — отметил глава государства.

Напомним, Зеленский принял решение о создании делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира.

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