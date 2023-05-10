Согласно стандартам НАТО: США тренируют тысячи украинских военных в Германии

Соединенные Штаты Америки тренируют подразделения Вооруженных сил Украины на новой военной технике и обучают тактике в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом рассказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга 9 мая.

Отмечается, что украинских военных тренируют на полигоне в Графенвере. В настоящее время там находятся несколько тысяч военнослужащих из Украины.

"Мы сможем оказывать эту поддержку и возможность обучать украинцев, пока это будет нужно. Поэтому мы продолжаем обсуждать с нашими украинскими партнерами отправку дополнительных подразделений", — рассказал Райдер.

Он подчеркнул, что передача техники вместе с тренировками военных дает украинцам возможность, а не просто наличие оборудования. Частью этой способности есть содержание и поддержка этой силы и средств.

"Поэтому мы очень стремимся продолжать работать вместе с нашими союзниками и партнерами по обеспечению такого типа подготовки для украинцев в будущем", — добавил представитель Пентагона.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ показал, как тренируются украинские защитники перед отправкой на фронт.

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