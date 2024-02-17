Сохранение войск или территории?: военный о том, почему ВСУ вышли из Авдеевки

Российская оккупационная армия в Авдеевке имеет количественное преимущество, а также преимущество в авиации. В течение последней недели россияне сотнями КАБов забросали территорию.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Город постоянно находился под обстрелом. Постепенно уничтожались полностью инфраструктура, дома, фортификационные сооружения. Конечно, в таких условиях войскам приходилось занимать все меньше подходящих позиций для обороны", — подчеркнул он.

По словам военного, РФ стянула на это направление "все, что могла лучшего из своего войска".

"В силу обстоятельств – увеличение количественного контингента, уничтожение самой территории, где войска могли проводить оборону. Третий вопрос – о чем говорили наши командующие, в частности Сырский (главком – Ред.). Когда встанет вопрос сохранения войск или территории, всегда будут сохранять войско. В нашей истории уже были случаи, когда приходилось выходить, но со временем все равно мы все вернем. Жаль терять кусок территории, но бесцельно удерживать, когда потери могут превысить допустимые. Конечно, будет команда на выход", — подчеркнул Иван Тимочко.

Как сообщалось, днем 16 февраля стало известно, что украинские Вооруженные силы отошли с позиций "Зенита" на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области. Решение было принято, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Впоследствии главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

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