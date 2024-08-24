"Сохранили тысячи жизней": Сырский вручил награды десантникам, воюющим на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил воинов-десантников, ведущих боевые действия в Курской области России.

Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Сегодня 24 августа, по случаю Дня Независимости Украины Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский вручил Государственные награды и ведомственные награды воинам-десантникам нескольких бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины, которые ведут боевые действия на территории Курской области РФ", — говорится в сообщении.

Сырский наградил десантников, воюющих на Курщине/Фото: Десантно-штурмовые войска ВСУ

Выступая перед десантниками, он отметил важную роль, которую сыграли бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в проведении штурмовых и наступательных действий, а также подчеркнул значение Курской операции для украинцев и международного сообщества.

“Благодаря вам сохранены тысячи жизней гражданских граждан в приграничных районах. Благодарю вас, воины, за смелость и преданность украинскому народу", — сказал генерал.

Десантники, воюющие на Курщине/Фото: Десантно-штурмовые войска ВСУ

Напомним, России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области. Такие оценки анонимных чиновников из США приводит The New York Times.

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