"Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя?": Подоляк прокомментировал предложения некоторых западных политиков отдать РФ часть территории

"Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя?": Подоляк прокомментировал предложения некоторых западных политиков отдать РФ часть территории

Украина не видит возможности завершить войну со "сохранением лица" России.

Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны (в Украине – ред.) с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территории", — написал советник руководителя ОП, в ответ на статью в журнале Politico, где речь идет о стремлении некоторых лидеров Европы начать мирные. переговоры с Москвой.

"Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Странная логика, но если эти политики хотят отдать часть своих территорий, это дело их избирателей", - резюмировал Подоляк.

Напомним, что в Мариуполе вода вымывает из могил погибших.

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