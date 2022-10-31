"Сохраните свет": энергетики после массированной атаки россиян обратились к украинцам

Сейчас энергетики работают над стабилизацией энергосистемы.

В Украине в понедельник, 31 октября, из-за массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры Россией вводятся отключения света, а граждан настойчиво призывают ограничить использование электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании "YASNO".

Энергетики напомнили, что утром 31 октября Украина отбивала атаку врага. В связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры в стране введены экстренные отключения электроэнергии.

"А энергетики — работают над стабилизацией энергосистемы, которая в это утро потерпела очередной удар российских террористов. Поэтому хотим предупредить об экстренных аварийных отключениях электроэнергии сегодня", - сказано в сообщении.

Украинцев после новой массированной атаки РФ просят экономить электроснабжение, чтобы таким образом помочь специалистам быстрее устранить последствия обстрелов оккупантов.

"Сохраните свет: выключите или ограничит использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам быстрее решить проблемы со светом", — добавляют в "YASNO".

Как сообщалось, в ГСЧС предупредили, что в течение 31 октября будет сохраняться опасность повторного ракетного удара РФ.

Комментируя утренний террор россиян министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия атакует мирное население, потому что у нее есть ракеты и желание убивать украинцев.

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