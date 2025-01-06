Сколько военных потеряла Россия за время Курской операции: Зеленский назвал цифру

По данным президента, за время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат – только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч – безвозвратно.

Сегодня ровно пять месяцев с начала действий Сил обороны Курщине, и украинские военные сохраняют буферную зону на российской территории, активно уничтожают там российский военный потенциал.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 6 января.

По данным президента, за время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат – только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч – безвозвратно.

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"Россияне перебросили на Курщину сильные свои подразделения, там задействованы солдаты из Северной Кореи. Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности, на Харьковщину или Запорожье. Я благодарю всех наших воинов, которые возвращают войну домой в Россию, и дают больше безопасности и больше силы Украине", – сказал он.

Президент также рассказал, что провел сегодня совещание с международниками – планирование встреч и переговоров на январь.

"Ускоряем поставки оружия в Украину и работаем для новых и более длительных отношений с партнерами. Мы готовим хорошие дипломатические новости для Украины", – резюмировал глава государства.

Напомним, 5 января стало известно, что ВСУ начали новое наступление в Курской области. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что важно быть реалистами по поводу ожиданий, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограничены.

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