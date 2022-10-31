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"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов": в Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

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"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов": в Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты существенно ситуацию не изменили на Волынском и Полесском направлениях.

Обстановка на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

“На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Белоруссия поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, только по официальным данным, погибли почти 8 тысяч гражданского населения.

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