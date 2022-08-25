Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиаударов с территории Беларуси — Генштаб

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 25 августа.
"На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны", – говорится в сводке.
Из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гай, Железный Мост и Гор Черниговской области и Бачевск, Свободная Слобода и Стукаловка Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.
Напомним, в Силах обороны юга рассказали, как происходит ожидаемое контрнаступление.
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