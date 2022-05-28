Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси – Генштаб

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси – Генштаб

В республике Беларусь ограничивают въезд и пребывание в пограничной полосе в трех районах Гомельской области, граничащих с Украиной.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по охране белорусско-украинской границы, группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск министерства внутренних дел республики.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 28 мая – на 94 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

"Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в целях обеспечения усиленного административно-полицейского и контрразведывательного режимов в республике Беларусь до 31 августа 2022 года вводятся временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.

Напомним, в район населенного пункта Лунинец Брестской области, в 50 км от украинской границы, перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М".

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