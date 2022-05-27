"Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов": в Генштабе сообщили, что происходит на украинско-белорусской границе

На Волынском и Полесском направлениях семь батальонов Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
"Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны. В Гомельской области, в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы из состава вооруженных сил республики Беларусь”, — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что в Центре противодействия дезинформации заявили, что обстрел предприятия "Артемсоль" и дефицит соли – фейк.
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