Сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории и воздушного пространства Беларуси - Генштаб

На Сиверском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 22 августа.

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На Сиверском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Николаевка Черниговской области и Екатериновка и Ободы Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, принимает меры по комплектованию и пополнению потерь личного состава и военной техники.

На Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА. Совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Базалиевка, Слобожанское, Дуванка, Победа, Большие Проходы, Русская Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Русские Тишки. Нанес авиационные удары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпанового и Гусаровки.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что реальная угроза со стороны Беларуси для Украины – это ракетные удары. Он подчеркнул, что белорусская армия не хочет воевать против украинцев и может саботировать преступные указы.

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