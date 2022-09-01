Сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории и воздушного пространства Беларуси — Генштаб

Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка границы в Брестской и Гомельской областях.

Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба Вооруженных сил Украины 1 сентября.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", — говорится в сводке.

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В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

Напомним, в Беларуси планируют военные учения, на которых могут провести тренировку "освобождения" территорий. Речь может идти о захвате части приграничных областей. В учениях примут участие российские военные и бойцы стран ОДКБ. Там будет задействовано подразделение западного оперативного командования Беларуси.

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