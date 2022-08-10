"Сохраняйте спокойствие": в мэрии Запорожья опровергли слухи о массовой эвакуации

На сегодняшний день нет причин для массовой эвакуации из Запорожья, ведь город надежно укреплен несколькими линиями обороны.

Однако в Запорожье проводятся превентивные мероприятия на случай ЧС.

Об этом секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил в Сети.

"Со вчерашнего дня по городу начали распространяться панические слухи о том, что из Запорожья якобы будут эвакуировать людей. Сразу хочу вас успокоить — на сегодняшний день причин для массовой эвакуации горожан нет", — говорится в заявлении чиновника.

В то же время Куртев сообщил, что накануне действительно началась информационная кампания по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе во время эвакуации. Однако пока это только превентивные меры.

"Мощные фортификационные сооружения и профессиональная работа украинских защитников и защитниц делают наш город настоящей крепостью. Поэтому сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, а не предположениям и слухам в соцсетях", – призвал секретарь горсовета.

Напомним, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в случае катастрофы на ЗАЭС эвакуируют жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

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