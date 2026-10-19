Сохраняются ли ограничения Starlink на фронте: Зеленский назвал актуальные проблемы

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что на разных участках фронта оборудование Starlink и Starshield перестает функционировать, когда скорость движения достигает 130-161 км/ч.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

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«К сожалению, фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестает функционировать на скорости 130-161 километр в час», — сообщил Зеленский.

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По словам президента, ограничения уже влияют на работу сил обороны.

«Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов разных типов, прежде всего медзабастовок и перехватчиков реактивных “Шахедов”», — отметил он.

Зеленский добавил, что проблему должны снова обсудить с партнерами.

«Скорость имеет значение для защиты жизни», — подчеркнул президент.

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Отдельно Зеленский сообщил, что вместе с министром обороны, главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными силами определили дополнительные возможности для производства турелей, которые используют против российских «шахедов».

По его словам, Украина будет увеличивать заказы и ускорить организационные, финансовые и производственные процессы.

Starlink для Украины: последние новости

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничение работы Starlink и Starshield было введено после сигнала со стороны правительства США, а SpaceX технически выполнила это решение. Кто именно в американской администрации его принял, президент не уточнил.

«Это был сигнал от американского правительства ограничить эту скорость, а технически SpaceX это выполнила», — сказал Зеленский.

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По его словам, ограничения до сих пор остаются. Они влияют не только на связь на фронте, но и использование дронов для логистики и перехвата скоростных реактивных «шахедов».

СМИ также сообщали, что распоряжение по ограничению Starshield могло поступить непосредственно из Белого дома.

В то же время Россия использует проблемы в работе спутниковой связи Starlink, чтобы наносить Украине максимальные разрушения.

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