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Сохраняются ли ограничения Starlink на фронте: Зеленский назвал актуальные проблемы
Украинские военные до сих пор фиксируют проблемы со связью при движении на высокой скорости.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на разных участках фронта оборудование Starlink и Starshield перестает функционировать, когда скорость движения достигает 130-161 км/ч.
Об этом президент сообщил в соцсетях.
«К сожалению, фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестает функционировать на скорости 130-161 километр в час», — сообщил Зеленский.
По словам президента, ограничения уже влияют на работу сил обороны.
«Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов разных типов, прежде всего медзабастовок и перехватчиков реактивных “Шахедов”», — отметил он.
Зеленский добавил, что проблему должны снова обсудить с партнерами.
«Скорость имеет значение для защиты жизни», — подчеркнул президент.
Отдельно Зеленский сообщил, что вместе с министром обороны, главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными силами определили дополнительные возможности для производства турелей, которые используют против российских «шахедов».
По его словам, Украина будет увеличивать заказы и ускорить организационные, финансовые и производственные процессы.
Starlink для Украины: последние новости
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничение работы Starlink и Starshield было введено после сигнала со стороны правительства США, а SpaceX технически выполнила это решение. Кто именно в американской администрации его принял, президент не уточнил.
«Это был сигнал от американского правительства ограничить эту скорость, а технически SpaceX это выполнила», — сказал Зеленский.
По его словам, ограничения до сих пор остаются. Они влияют не только на связь на фронте, но и использование дронов для логистики и перехвата скоростных реактивных «шахедов».
СМИ также сообщали, что распоряжение по ограничению Starshield могло поступить непосредственно из Белого дома.
В то же время Россия использует проблемы в работе спутниковой связи Starlink, чтобы наносить Украине максимальные разрушения.