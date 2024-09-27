Сокращение ударов по Харькову – урок для Запада: в WSJ указали на важность разрешения бить по России

В последние недели резко сократилось количество ударов России по Харькову и области – с 30-60 ударов ежедневно до трех-пяти в большинство последних дней. Относительное спокойствие в регионе наблюдается с тех пор, как Украина перешла в наступление на российской территории в Курской области, а также начала атаковать склады оружия в РФ.

Об этом в своей колонке пишет представитель редакционной коллегии The Wall Street Journal в Лондоне Джиллиан Кэй Мельхиор.

"Эта частичная передышка может стать уроком для Запада. Долго ограничивая возможности Украины наносить удары по территории России с использованием западного оружия, США фактически продвигали ответ только перехватом на российские воздушные атаки. Однако Украина не может обеспечить безопасность своего неба исключительно обороной", – отметила автор.

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По ее словам, первое облегчение наступило в конце мая, когда администрация президента США Джо Байдена позволила Украине наносить удары с близкого расстояния по территории России, которая пошла в наступление в Харьковской области.

Позже вторжение Украины в Курскскую область РФ еще больше истощило военные ресурсы Москвы и заставило Кремль сделать сложный выбор относительно того, как их использовать, особенно после усиления атак на склады с оружием, добавили в WSJ.

"Мы видим большую разницу", – заявил о Курской операции пресс-секретарь Харьковской оперативно-тактической группы войск Виталий Саранцев.

В журнале отметили, что эти украинские действия заставили Россию осознанно думать о том, где проводить воздушные атаки, и никто не знает, как долго будет длиться период относительного покоя в Харькове.

Как заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фред Каган, у россиян все еще "достаточно боевой мощи", чтобы "они могли выбирать приоритет практически для любого сектора, который захотят": "Но они все чаще сталкиваются с компромиссами, тогда как раньше они могли делать все.

США могут развить этот импульс, сняв ограничения на использование Украиной армейских тактических ракетных систем на территории России, и опыт Харькова иллюстрирует, к каким изменениям это может привести, резюмировали в WSJ.

Накануне, 26 сентября, россияне ударили КАБами по частному жилому дому в Киевском районе Харькова, а еще два удара предварительно произошли в лесном массиве. Стало известно о трех пострадавших.

Напомним, Голос Америки сообщал, что президент США Джо Байден оставил в силе ограничения для Украины на удары вглубь России, в то же время Великобритания ведет деликатные переговоры с Белым домом.

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