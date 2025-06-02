Сократятся ли удары по Украине после атаки на российские бомбардировщики: эксперты оценили последствия

Взрыв. / © АСН24

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Атака украинских дронов-камикадзе по российским авиабазам в Сибири ударила по сердцу стратегической авиации Кремля и вызвала серьезную обеспокоенность среди высших чиновников в Москве.

Об этом пишет Bloomberg.

В ночь на воскресенье украинские FPV-дроны нанесли удары по не менее пяти военных аэродромах, поразив дальнобомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, входящих в состав ядерной триады РФ. Эти самолеты используются для запуска ракет по Украине с большой дистанции и считались недостижимыми для атак. Неожиданный удар демонстрирует, как глубоко Украина теперь способна проникать в тыл противника — в тысячах километрах от линии фронта.

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По словам источников, приближенных к Кремлю, российское руководство охватило чувство горечи и тревоги после того, как уязвимыми оказались элитные военно-воздушные силы, на которые ранее возлагали особые надежды. В Москве признают, что удары не остановят темпы атак по Украине, однако удар по символам стратегической мощи нанес заметный психологический и технический удар.

Операцию уже назвали одной из самых дерзких за все время полномасштабной войны. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил ее как "блестящую", отметив, что миссия готовилась более полутора лет, а дроны были заранее переброшены вглубь России в грузовиках, маскируясь под гражданские объекты.

Несмотря на разные оценки нанесенных потерь, даже прокремлевские источники признали потери: военный телеграмм-канал "Рыбар" сообщил о 13 поврежденных самолетах, большинство из которых - стратегические бомбардировщики. Российское Минобороны официально подтвердило атаки, хотя заявило лишь об “отдельных повреждениях”. В свою очередь источники в Киеве утверждают, что было поражено более 40 самолетов.

В то же время эксперты отмечают: даже уничтожение части флота Ту-95 — старых, но критически важных для нанесения ракетных ударов самолетов существенно сокращает боевой потенциал России. По словам военного аналитика Дугласа Барри из IISS, эти машины и так являются наименее многочисленным элементом ядерной триады России — и теперь состояние их еще более критическое.

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Москву особенно беспокоит тот факт, что речь идет не просто об утрате техники, а о поражении одного из самых чувствительных компонентов национальной безопасности. Некоторые бомбардировщики могли выполнять и неядерные миссии, но сам факт прорыва украинских дронов к стратегическим объектам – это беспрецедентное поражение системы безопасности.

Несмотря на масштабы атаки, в окружении Кремля и Министерства обороны РФ пытаются приуменьшить ее стратегические последствия. По словам источников, приближенных к военно-политическому руководству, операция не окажет решающего влияния на общий ядерный потенциал страны. В частности, политолог Владимир Пастухов считает, что поражение самолетов не отразится на способности России продолжать войну.

"Оставшейся техники более чем достаточно для достижения тех целей, ради которых она задействована в этой войне", - написал Пастухов в своем Telegram-канале.

Впрочем, эксперты указывают на совсем другую плоскость последствий – символическую и стратегическую. По словам Томаса Виттингтона, специалиста по ПВО и РЭБ Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании, сам факт удара по ключевым объектам ядерного сдерживания подрывает один из фундаментов военной доктрины РФ – иллюзию неуязвимости.

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"Эта недавняя атака подчеркивает неспособность российской системы ПВО защитить критические стратегические объекты, в частности, авиабазы стратегической авиации", - отметил Виттингтон.

По его словам, украинская тактика, еще несколько месяцев назад выглядевшая оборонительной, теперь превращается в наступательную игру с вызовом в самое сердце российского ядерного арсенала.

Еще один важный фактор – технологическая уязвимость. Удар был нанесен по технике, для поддержки которой Россия годами зависела от импортных компонентов. Аудит, который в 2022 году получил Bloomberg, показывал, что ряд систем на Ту-95 и Ту-160 базируется на западных чипах и навигационных блоках, заменить которые отечественной продукцией России до сих пор не удалось.

В условиях усиленного санкционного давления и почти полного отсутствия поставок таких компонентов из Китая или других "дружественных стран", даже частичное выведение из строя техники создает долгосрочную проблему восстановления.

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На этом фоне в европейских столицах внимательно следят за происходящим. По словам Витингтона, стратегические бомбардировщики РФ не только угрожали Украине, но и представляли потенциальную опасность для стран НАТО. И именно поэтому любое уменьшение этого ресурса рассматривается как значительное ослабление возможностей Москвы в глобальном измерении.

"Выведя из строя даже часть этого парка, Украина существенно снизила уровень угрозы для союзников Альянса", - подчеркнул он.