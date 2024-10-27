Солдат Ким Чен Ына везут на войну гражданскими грузовиками — ГУР

Полиция государства-агрессора на трассе "Курск — Воронеж" остановили грузовик КамАЗ с военными из КНДР.

На территории РФ наемников из КНДР перевозят на фронт грузовиками с гражданскими номерами.

Об этом стало известно по перехвату ГУР Минобороны.

Как сообщили в украинской военной разведке, в воскресенье, 27 октября, военная полиция государства-агрессорки на трассе "Курск — Воронеж" остановили грузовик КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными.

У водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

В радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейское подспорье, пытались выяснить, есть ли грузовик с таким номером у них на балансе и почему у водителя нет положенных бумаг. При этом они упоминают о солдатах из Северной Кореи, перевозимых этим транспортом.

Напомним, издание The New York Times ранее сообщало, что в Курскую область к понедельнику, 28 октября, Россия планирует перебросить 5 тысяч военных из КНДР, предположительно принадлежащих к "элитному" подразделению.

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