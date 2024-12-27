Солдат КНДР добивают свои, чтобы не попали в плен к ВСУ — Зеленский

27 декабря поступила информация о нескольких солдатах из Северной Кореи, которых украинским воинам удалось взять в плен, однако из-за тяжелых ранений их жизни спасти не удалось, несмотря на попытки реанимации.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте, а также детали боев в Курской области при участии северокорейских военных.

Об этом президент сказал в видеообращении.

"Я провел сегодня Ставку, был отдельный доклад главкома Сырского по фронту. Донецкие направления – наиболее жесткие, Запорожье, Херсон, Харьковщина. Детали относительно Курщины – бои с участием северокорейских военных. У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надсмотрщики вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен – их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", – сказал он.

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Зеленский сообщил, что сегодня поступила информация о нескольких солдатах из Северной Кореи, которых украинским воинам удалось взять в плен. Однако из-за тяжелых ранений их жизни спасти не удалось, несмотря на попытки реанимации.

"Это одно из проявлений безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искрен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – отметил президент.

Напомним, северокорейские войска несут массовые потери на войне России против Украины. Только за последнюю неделю в Курской области была убита или ранена тысяча их военных. В Белом доме войска КНДР назвали "расходным материалом".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.

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