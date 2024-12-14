Солдат КНДР готовят к штурму: новые данные об их участии в войне

13 декабря находящиеся на территории России подразделения армии КНДР были приведены в состояние боевой готовности.

Об этом рассказало Главное управление разведки Украины.

Сообщается, что им приказано ждать дальнейших указаний, а командованию поручено сотрудничать с российскими подразделениями, ведущими боевые действия в Курской области.

Вероятно, в ближайшее время северокорейские солдаты будут вовлечены в непосредственные штурмовые действия. Для подготовки им предоставили дополнительные запасы продовольствия. Кроме того, часть личного состава войск КНДР уже передвигается к линии фронта. Зафиксировано, что они скрыто транспортируются гражданскими грузовиками, замаскированными под автомобили доставки воды.

Эта ситуация подчеркивает углубление сотрудничества между режимом КНДР и Россией в войне против Украины, что может иметь серьезные последствия для боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР ударами по Украине испытала свою ракету и теперь их усовершенствует.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия использует боеприпасы, которые Северная Корея должна была утилизировать.

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