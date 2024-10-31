Солдатов КНДР одели в русскую форму: Пентагон о появлении солдат Ким Чен Ына на войне

Военные из Северной Кореи перемещаются в Курскую область России. Солдаты Кимэ Чен Ына одели российскую форму и используют российское снаряжение,

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Guardian.

Глава Пентагона подчеркнул, что оценивает количество солдат из КНДР в 11 тысяч человек. Их привлечение их к боевым действиям "крайне вероятным", отмечает он.

По словам Остина, участие северокорейских войск в войне "может расширить и затянуть конфликт" и "побуждать некоторых союзников к принятию необходимых мер".

"Путин потерял немало собственных войск и должен был выбирать между этим вариантом и объявлением мобилизации", — прокомментировал он появление на фронте бойцов из КНДР.

Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки, заявляет, что несколько тысяч солдат КНДР находятся в 50 км от Украины. Россия доставила в Курскую область около 3 тысяч северокорейских военных.

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