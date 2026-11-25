Потери РФ в войне против Украины / © Укрінформ

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Взломанная база данных российского Росстата свидетельствует о том, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли или пропали без вести по меньшей мере 720 тысяч российских военных. Чтобы скрыть огромные потери и масштаб катастрофы, таких военных записывают как пропавших без вести.

Об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

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Россияне записывают погибших как без вести пропавших: как скрывают потери

Российское издание «Медиазона» сообщает, что благодаря утечке статистической информации стало известно о настоящем масштабе потерь оккупационной армии.

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Журналисты сопоставили похищенные файлы Росстата, слитые базы органов ЗАГС, судебные решения и записи российского Реестра наследственных дел. Полученные данные указывают на то, что с февраля 2022 года до конца сентября 2026 года на войне погибли по меньшей мере 490 тысяч российских военнослужащих, а статус пропавших без вести имеют еще 230 тысяч.

Впрочем, реальная цифра ликвидированных, скорее всего, больше: и хакерские группы, и расследователи называют свои оценки осторожными из-за неполноты доступной отчетности.

В то же время в Кремле пытаются занижать официальную статистику смертности. На основе тех же взломанных реестров журналисты выяснили, что, например, в Ростовской области погибших солдат сознательно записывают как пропавших без вести, чтобы скрыть стремительный рост потерь в российской армии.

По состоянию на ноябрь 2026 года совокупные потери армии РФ — включая убитых и тяжелораненых — уже достигли более 1,6 миллиона человек. При этом только за текущий месяц, ноябрь 2026-го, российские войска потеряли более 53 тысяч бойцов.

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Напомним, в конце октября и начале ноября 2026 года российская армия понесла аномально высокие потери в войне в Украине. Силы обороны продолжают устанавливать суточные рекорды по уничтожению захватчиков.

По данным Генерального штаба ВСУ, период с 1 по 7 ноября стал рекордным по количеству ликвидированных россиян за все время полномасштабного вторжения — российские войска потеряли 16 130 бойцов. В среднем это более 2300 военных в сутки или около сотни ликвидированных и раненых каждый час, что фактически соответствует личному составу среднестатистического российского мотострелкового полка в сутки.

Несмотря на такие потери, в Генштабе отмечают, что российское командование не меняет свою тактику и продолжает отправлять личный состав на убой.

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