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Солдаты из Китая в плену ВСУ: какая бригада провела блестящую операцию
81-я бригада близ Белогоровки «поймала» китайских военных, которые воевали на стороне РФ.
Китайских солдат, впервые попавших в плен ВСУ, захватили воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.
Об этом передает пресс-служба бригады.
Отмечается, что китайские военные находились на вражеской стороне — в зоне боевых действий с оружием в руках, в составе подразделения оккупационных войск РФ.
«Сейчас с пленными проводятся все необходимые процессуальные действия украинскими правоохранительными органами. Десантники 81-й ОАМБр продолжают успешно уничтожать захватчиков и всех, кто им помогает», — отметили в бригаде.
Напомним, что украинские военные впервые взяли в плен двоих китайских военных.
Президент Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области с шестью китайскими военными. Двое из них попали в плен.
ТСН.ua собрал все, что известно о китайских пленных.