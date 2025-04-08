Солдаты из Китая в плену ВСУ: какая бригада провела блестящую операцию

Китайский пленник

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Китайских солдат, впервые попавших в плен ВСУ, захватили воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Об этом передает пресс-служба бригады.

Отмечается, что китайские военные находились на вражеской стороне — в зоне боевых действий с оружием в руках, в составе подразделения оккупационных войск РФ.

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«Сейчас с пленными проводятся все необходимые процессуальные действия украинскими правоохранительными органами. Десантники 81-й ОАМБр продолжают успешно уничтожать захватчиков и всех, кто им помогает», — отметили в бригаде.

Напомним, что украинские военные впервые взяли в плен двоих китайских военных.

Президент Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области с шестью китайскими военными. Двое из них попали в плен.

ТСН.ua собрал все, что известно о китайских пленных.