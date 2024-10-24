Солдаты из КНДР уже на фронте: в ГУР узнали, на какое направление их бросила Россия

Каждому северокорейцу Москва будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, уже прибыли на фронт.

Об этом пишет Главное управление разведки Украины.

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В частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в Курской области РФ.

По информации ГУР, подготовка солдат из КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке РФ — "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринславка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).

На слаживание военных из Северной Кореи, перед тем как отправить на фронт, выделяют несколько недель.

По оценкам разведки, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Путин назначил заместителя министра обороны РФ, бывшего главу Ингушетии, генерала Юнус-Бека Евкурова.

"Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северокорейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла", — рассказали в ГУР.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназначения.

По информации Newsweek, КНДР могла отправить в РФ не только пехоту, но и пилотов.

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