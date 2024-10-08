Солдаты из КНДР в Украине?: офицер ВСУ оценил угрозу и навыки

Офицер ВСУ оценил, на что способны северокорейские военные, если они действительно появятся на поле боя в Украине.

Если солдаты из КНДР действительно появятся на поле боя на Украине, они могут создать немало проблем самим россиянам. В то же время новая "партия пушечного мяса" действительно станет очередной проблемой для Сил обороны.

Об этом в Telegram написал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс", комментируя предупреждение министра обороны Южной Кореи.

По словам военного, даже если Северная Корея действительно направит своих солдат на поддержку РФ, результат будет зависеть от возложенных на них функций.

"В принципе с теми темпами как россияне не жалеют своих, то этих тем более не будет жалко. Как ни крути должны рассматривать их с точки зрения мяса, которого станет больше, что будет проблемой для нас", — признал "Алекс".

Однако, по его мнению, есть и обратная сторона медали. Корейские солдаты будут максимально неприспособлены к условиям нашей войны.

"Такое стадо будет наименее мотивированным и будет искать первую возможность дать по педалям, если припечет, поэтому могут наоборот создать проблемы для россиян. Если мирное население этим можно удивить, то лично мне и моему окружению все равно, как говорится — е***им пока е***ится, другого варианта нет", – подытожил военный.

Напомним, что сегодня, 8 октября, министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предупредил, что их оппонентка Северная Корея может направить свои войска в Украину в поддержку России.

Отметим, что 27 июня Южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил, что КНДР отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах".

Эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани в июне этого года также сообщал, что КНДР направляет в Украину военное подразделение.

На прошлой неделе издание Kyiv Post сообщало, что на оккупированном Донбассе в результате ракетного удара ВСУ погибли шесть военных из КНДР, прибывших "обмениваться опытом" с россиянами.

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