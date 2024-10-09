Солдаты Ким Чен Ина уже на фронте в Украине: эксперт назвал ключевые угрозы

Представители армии Северной Кореи уже находятся в Украине. Пока точно не известно, сколько их прибыло на фронт и какие функции они выполняют

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

"Северокорейские солдаты уже есть в Украине. По крайней мере, пару дней назад было сообщение о ликвидации шести северокорейских офицеров. Пока официально сообщалось, что они выполняют сопроводительные функции — это инженеры, технические специалисты", — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, для заметного влияния на боевые действия Северная Корея должна отправить в Украину от 100 тыс. до 200 тыс. военных. В таком случае могут возникнуть проблемы с логистикой, отмечает Попович. В частности, это большая нагрузка на логистику.

Логистическое плечо огромное. От КНДР до Украины 10 тыс. км. Связывают РФ из Северной Кореи одна железная дорога. Придется строить еще железнодорожные пути, использовать морское сообщение. Если большой контингент, то он потребует больших поставок боеприпасов, техники, эвакуации раненых, человеческих подкреплений, чтобы пополнить этот контингент. Многие логистические проблемы возникают, если они будут опрокидывать большое количество войск", – пояснил Попович.

Напомним, министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предупредил, что КНДР может отправить своих военных в Украину в поддержку России. Пхеньян стремится укрепить связи с Москвой, о чем свидетельствует двустороннее соглашение, содержащее пункт о взаимной обороне, подписанное диктаторами двух стран в июне.

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