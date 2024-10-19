Солдаты Ким Чен Ына в Украине: какова цель отправки войск КНДР на войну

Северная Корея посылает своих солдат на войну в Украину, чтобы получить боевой опыт. В свою очередь, агрессор РФ хочет с помощью КНДР высвободить часть своей боевой силы для операции вдоль линии фронта.

Об этом сообщил политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак в эфире FREEДOM.

"Ситуацию с возможным появлением северокорейских военных на фронте нужно рассматривать в плоскости — чего хочет Россия и чего хочет Северная Корея. Главный замысел России — посредством поддержки КНДР освободить часть своей боевой силы для операции вдоль линии фронта и помочь в расширении военной инфраструктуры. Чего хочет Северная Корея? Хочет "обкатать" своих солдат в реальной войне для дальнейшего использования против Южной Кореи", — высказался политтехнолог.

Также Пхеньян хочет российских пищевых продуктов, топлива и технологий – "от спутников до межконтинентальных баллистических ракет". По словам Постернака, "для этого нужно предоставить услугу Кремлю". Кроме того, Северная Корея заинтересована в усилении военного альянса с РФ в противовес Китаю.

От сотрудничества с Пхеньяном выгоды также извлекает Москва. В частности, у российского военного командования есть шанс продолжить тактику "мясных штурмов" и "мясного давления" на поле боя с помощью количества своей армии. Кроме того, РФ может прикрыть некоторые участки фронта малой интенсивности северокорейскими подразделениями.

"Россия хотела бы заставить США сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе в поставках в Южную Корею оружия вместо Украины. Ключевое — Россия показывает, что легализует, материализует в действии "ось зла": Тегеран, Москва, Пхеньян. Тем самым показывает, что Россия масштабирует конфликт, ведущий к Третьей мировой войне", — подчеркнул Олег Постернак.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназа.

Читайте также:

Войска Северной Кореи будут воевать против Украины в составе армии РФ?