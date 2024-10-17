Солдаты Ким Чен Ына на войне в Украине: Зеленский рассказал важные подробности

Пока неизвестно, сколько прибыло офицеров из КНДР.

Президент Владимир Зеленский заявил, что военные из Северной Кореи уже находятся на войне. Пхеньян готовит контингент, который будет воевать против Украины.

Об этом глава государства заявил 17 октября на брифинге в Европейском совете.

"Есть информация от нашей разведки, что северокорейские офицеры находятся на временно оккупированных территориях Украины и тренируют российских солдат", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, точное количество офицеров, прибывших из северной Кореи, пока неизвестно. Впрочем, подчеркнул президент, есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, а не только пехоту.

"По данным разведки, Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку не успевает с мобилизацией. У нее большие потери на поле боя. Он (Путин – Ред.) знает, что в обществе против мобилизации. Именно поэтому он ищет внешнюю поддержку", – говорит Зеленский.

Он отметил, что речь идет о факте того, что "вторая страна фактически втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать с Украиной".

"Известно, что Иран предоставлял России и ракеты, и дроны. Но не контингент. Это очень серьезный шаг в войне – вовлечение контингента (Северной Кореи – Ред.)", – добавил украинский президент.

Как сообщали СМИ, Россия готовит более 10 тысяч военных из Северной Кореи на Дальнем Востоке. Солдат готовят к переброске на приграничные территории возле Украины.

Северокорейцы давно задействованы в войне! Зачем Путину воины из КНДР

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