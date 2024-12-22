На подделку указывают подписи владельцев военных билетов, сделанных на корейском языке.

Командование российской армии, чтобы скрыть присутствие военных из Северной Кореи, выдает им фальшивые документы уроженцев Тувы – родины военного преступника, экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщили в Силах специальных операций, опубликовав военные билеты ликвидированных на Курщине солдат Ким Чен Ина.

В этих военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчества представлены на российский манер. Местом рождения этих военных указаны населенные пункты российской республики Тува. Их гражданскими профессиями указан "сварщик" и "кровельщик".

Документы северокорейских солдат / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Документы северокорейских солдат / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Документы северокорейских солдат / Фото: Силы специальных операций ВСУ

По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Де Хьюк и Чо Чел Хо.

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На подделку указывают подписи владельцев документов. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат.

"Этот случай еще раз подтверждает, что Россия прибегает к любым методам, чтобы скрыть свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Курщине пытаются скрыть потери северокорейских солдат, поэтому просто сжигают лица погибших военных КНДР, чтобы замести следы.

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